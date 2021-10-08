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Emre Belözoğlu, Başakşehir ile ilk maşına çıktı

Emre Belözoğlu, Başakşehir ile ilk maşına çıktı

Medipol Başakşehir hazırlık maçında TFF 1. Lig takımı Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti.

Medipol Başakşehir, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'u 3-1 yendi.

Turuncu-lacivertli takım, pazartesi günü göreve başlayan teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçını Kocaelispor ile oynadı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada yapılan karşılaşmada Medipol Başakşehir'in gollerini Edin Visca (2) ve Berkay Özcan kaydetti. Kocaelispor'un golünü ise Benhur Keser attı.

Etiketler Emre Belözoğlu başakşehir
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