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  4. 03 Nisan 2020 14:42

Fatih Terim'den sosyal medya hakaretlerine suç duyurusu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden kendisine hakaret edenler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fatih Terim'den sosyal medya hakaretlerine suç duyurusu
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Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Terim'in 23 Mart'ta koronavirüs hastalığına yakalandığını duyurmasının ardından üç twitter kullanıcısının ayrı ayrı yaptığı paylaşımlarında itibar ve saygınlığının zedelendiği, küfür edildiği ve terör örgütleriyle bağlantılı olduğu yönünde iftira atıldığı belirtildi. Dilekçede, "Hakaret, iftira ve halkı kin ve düşmanlık" suçlarından soruşturma açılması talep edildi.

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