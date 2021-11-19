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Fenerbahçe'den derbi öncesi hakem mesajı

Fenerbahçe'den derbi öncesi hakem mesajı

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde derbi öncesinde başkan vekili Erol Bilecik, FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE EROL BİLECİK'İN AÇIKLAMALARI
"Dünyanın ilk 5 içerisinde gösterilen bir derbiye çıkacağız. Bütün Türkiye'yi ekran başına kilitleyecek. Heyecanımız büyük. Geri sayım başladı. Samandıra'da moral ve motivasyon yüksek. Takımın inancı, mroali ve motivasyonu tam olarak yerinde. Herkes derbiye hazır. Ellerinden gelenin fazlasını yapacaklar ama futbolda da bir şans faktörü olur."


"BİR TALEBİMİZ VAR"
"Bir noktanın altını çizmek gerekiyor. Takımlardan daha fazla sorumluluk maçı yönetecek hakemlerde. Bütün hakemlerin sorumluluğu herkesten fazla. Bir tane talebimiz var; tarafsız olmak zorundalar. Hiçbir atmosferden etkilenmeyen, tribünlerin etkisinde kalmayan birileri lazım. Futbolun oynandığı sadece futbola odaklanılan bir maç olmasını arzu ediyoruz. Derbiler idare edilecek maçlar değil, yöneticilecek maçlardır. Derbinin sonucunu belirleyen hakemler artık olmasın. Yepyeni bir sayfa açılsın."

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe erol bilecik
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