  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Fenerbahçe'ye Adana Demirspor maçı öncesi Fred müjdesi

Fenerbahçe'ye Adana Demirspor maçı öncesi Fred müjdesi

Fenerbahçe'ye Adana Demirspor maçı öncesi Fred müjdesi
Güncelleme:

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 4. maçında Ludogorets deplasmanında mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe'ye sevindiren haber geldi.

Fenerbahçe, önce Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynadığı Trabzonspor maçından 3-2'lik sonra ise UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 4. haftasında oynanan Ludogorets karşılaşmasından 2-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı. Sarı - lacivertlilerde sakatlığı bulunan oyuncuların eksikliği bu iki müsabakada dikkat çekmişti.

FENERBAHÇE'YE MÜJDE

Becao, Fred ve Djiku'nun sakatlıkları nedeniyle forma giyemediği maçlarda ilk puan kayıplarını yaşayan sarı - lacivertlilere müjdeli bir haber geldi.

FRED, TAKIMLA ÇALIŞTI

Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Fred, takımla birlikte çalışmalara başladı.

Brezilyalı orta saha oyuncusunun antrenmanda yer alması, Fenerbahçeli taraftarları sevindirdi. Sosyal medyada yer alan sarı - lacivertli futbolseverler, birçok paylaşım yaptı.

Pazar günü oynanacak maçta İsmail Yüksek kırmızı kart cezası, Rodrigo Becao ve Alexander Djiku ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe fred adana demirspor
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor
Suriyeli tacizciden mide bulandıran savunma
Erdoğan’dan asgari ücret zammı açıklaması
Erdoğan'dan yargı kriziyle ilgili ilk açıklama
Cansu Dere'nin cesur minisi dönüp dönüp baktırdı
İşte Türkiye'yi yasa boğan 10 Kasım manşetleri
Okulda kabus! Ders sırasında sınıf çöktü: Öğrenciler suya gömüldü
Piyasaların 2 uzman isminden altın uyarısı
Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e naklinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Dev banka açıkladı: 2024 sonunda Dolar/TL ne kadar olur?