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Galatasaray'dan transfer hamlesi! Yıldız forveti istiyor

Galatasaray'dan transfer hamlesi! Yıldız forveti istiyor

Galatasaray, Torino'nun forveti Simone Zaza'yı transfer etmek için çalışmalarına şimdiden başladı.

İtalya basını Almanya'dan gelen bilgilere dayandırarak Galatasaray'ın sezon sonunda Torino'nun golcüsü Simeone Zaza ile ilgilendiğini yazdı.

Haberin detaylarında Galatasaraylı idarecilerin, Simeone Zaza için Torino maçlarını çok yakından takip ettiği ve sarı-kırmızılı kulübün sezon sonu Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'yu gönderip, Zaza'yı getirmeyi planladığını dile getirildi. Şu anda Torino ile 2023 yılına dek sözleşmesi bulunan Zaza, 25 Haziran'da 30 yaşına basacak.

Etiketler galatasaray forvet transfer
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