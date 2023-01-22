Hasan Ali Kaldırım, Ankaragücü ile anlaştı

Başakşehir Kulübü, tecrübeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım ile sözleşmesini feshederken yıldız futbolcunun yeni takımı belli oldu.

Medipol Başakşehir’de, tecrübeli sol bek Hasan Ali Kaldırım’ın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmişti.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Turuncu-lacivertli formamızla iki buçuk sezon futbol oynayan Hasan Ali Kaldırım ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Hasan Ali’ye kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verilmişti.

ANKARAGÜCÜ DEVREDE

Menajerinin büyük takımlara önerdiği Hasan Ali Kaldırım, ne Galatasaray ne de Beşiktaş'tan şu ana kadar beklediği yaklaşımı göremedi. Hal böyle olunca diğer takımlara odaklanan Hasan Ali Cephesi beklediği teklifi Ankaragücü'nden aldı. Başkent temsilcisinin teklifini kabul etme aşamasında olan Hasan Ali konusunda önümüzdeki günlerde hareketli saatler yaşanabilir...