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İlkay Gündoğan Barcelona'da!

İlkay Gündoğan Barcelona'da!
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Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan, Barcelona ile anlaştı. Türk asıllı Alman milli futbolcu, Katalan ekibiyle 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Manchester City'nin 32 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan resmen Barcelona'da. Gündoğan, Barcelona ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Schalke 04 altyapısında yetiştikten sonra asıl patlamasını Dortmund'da yapan yıldız oyuncu, Almanya'da geçirdiği yılların ardından 2016'da Premier Lig'in yolunu tuttu.

Manchester City'de geçirdiği 7 sezonun tamamında Pep Guardiola ile çalışan Gündoğan, City ile 5'i Premier Lig, 2'si FA Cup, 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 10 kupa kazandı.


İlkay, geride bıraktığımız sezon Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 44 maçta 9 gol 4 asist'lik performans gösterdi. 

Sözleşmesi Haziran'da sona eren İlkay için Barcelona, Manchester City'ye bonservis  bedeli ödemeyecek. 

 

Etiketler İlkay Gündoğan mancherster city barcelona transfer
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