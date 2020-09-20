İngiliz basını yazdı! Galatasaray Trezeguet için görüşme halinde

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İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Galatasaray, Aston Villa’yla Trezeguet için pazarlık masasına oturdu. 25 yaşındaki kanat oyuncusunun kiralanması konusunda görüşmeler başladı.
AKGÜN, DEMİRSPOR'DA
Öte yandan Cimbom'un 20 yaşındaki genç futbolcusu Yunus Akgün takımdan ayrılıyor. Forvet ve kanat bölgelerinde görev alabilen Yunus Akgün, TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor’a 1 yıllığına kiralandı.
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