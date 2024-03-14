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İngiliz devi İsmail Yüksek'in peşinde!

İngiliz devi İsmail Yüksek'in peşinde!
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Fenerbahçe'de forma giyen İsmail Yüksek'e, Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın talip olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek ile İngiltere'nin Tottenham kulübünün ilgilendiği öne sürüldü.

NTV Spor'un Team Talk'tan aktardığı haberine göre; İngiliz takımının teknik direktörü Ange Postecoglou, son haftalarda ilk 11'de yer vermediği Pierre Emile Hojbjerg'i gelecek sezonun kadrosunda düşünmüyor. 

Danimarkalı ön liberonun yerine düşünülen ismin ise Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu İsmail Yüksek olduğu ileri sürüldü.

Haber detayında, İsmail'in geçtiğimiz günlerde hayalindeki takımın Manchester United olduğunu açıkladığına da yer verilirken, Tottenham'ın Türk yıldız için ManU ile rekabete gireceği belirtildi.

"ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİNDE İTİCİ GÜÇLERDEN BİRİ OLDU"

25 yaşındaki futbolcuyla Aston Villa ve Newcastle United'ın da ilgilendiği iddia edilirken, İsmail için "Savunma odaklı, derin bir orta saha oyuncusu olan Yüksek, Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesinin arkasındaki itici güçlerden biri oldu" yorumu yapıldı.

İsmail Yüksek'in sarı lacivertli takımla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 40 maça çıkan orta saha oyuncusu 1 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.

NTVSpor

Etiketler Fenerbahçe Tottenham Fenerbahçe ismail yüksek Premier Lig transfer
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