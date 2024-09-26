Joao Pedro'nun yeni takımı belli oldu
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Hull City, Fenerbahçe'den ayrılan 32 yaşındaki forvet Joao Pedro'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Hull City, Joao Pedro'yu kadrosuna kattı.
Acun Ilıcalı'nın takımı, İtalyan oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
32 yaşındaki forvet, Fenerbahçe'ye Cagliari'den 4.68 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
Sarı lacivertli takımda 28 maça çıkan Pedro, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe ile sözleşmesini bu yaz fesheden İtalyan oyuncu, serbest oyuncu olarak İngiliz ekibine imza attı.
João Pedro joins the Tigers as a free agent ✍️— Hull City (@HullCity) September 26, 2024
Welcome, JP 🧡#hcafc | @Hull_Trains
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol