Mehmet Aurelio şampiyonluk adayını açıkladı!

Mehmet Aurelio, Fenerbahçe'de forma giydiği yılları ve Süper Lig'deki bu sezon şampiyonluk şansını yorumladı. beIN Sports'un konuğu olan Mehmet Aurelio'nun açıklamaları şu şekilde:

"ALİ KOÇ İNŞALLAH ÇOK ŞAMPİYONLUK YAŞAR"

Aziz Yıldırım uzun zaman başkan oldu. Şu anda Ali Koç başkan. İlk sezon istenildiği gibi olmadı ama şu anda belki şampiyonluk yaşayacak. Fenerbahçe, geçen sezona oranla bu yıl daha iyi durumda. Herkes Fenerbahçe'den şampiyonluk bekleniyor. İnşallah Ali Koç daha çok şampiyonluk yaşar.

"HEP ŞAMPİYON OLMALI"

Baskı normal. Fenerbahçe çok farklı bir takım. Fenerbahçe her zaman şampiyonluk ister. Ben Fenerbahçe'de 5 sezon oynadım. 3 sezon şampiyonluk yaşadım. Bütün oyuncular, arkadaşlar birlikte güzel bir atmosfer yakaladık. Takım ve taraftar olarak güzel bir enerji yakaladık. 5 sezon güzel bir dönem yaşadık. Ancak dediğim gibi Fenerbahçe her sezon şampiyon olmalı. Çok büyük bir kulüp ve çok farklı bir takım.

"ORTA SAHA ÇOK İYİ"

Luiz Gustavo çok tecrübeli oyuncu. Güzel bir kariyeri var. Emre Belözoğlu da aynı şekilde. Ozan Tufan da şu anda iyi performans sergiliyor. Bence Fenerbahçe'nin güçlü bir orta sahası var. Yurt dışı ve İspanya'da oynayabilir. Fenerbahçe bu sezon şampiyon olacak bence.

"O SEZONU UNUTAMIYORUM"

2003/2004 sezonu şampiyonluğunu unutamıyorum. Beşiktaş'tan 8-10 puan geride bitirdik ilk yarıyı. İkinci yarıda çok iyi futbol oynayarak şampiyon olduk. Şampiyonlar Ligi'nde Zico ile başarılı olduk. Sevilla, Chelsea gibi takımlarla oynadık. O sezon bütün kadro ve ekip güzel bir performans sergiledik.

"ZICO, ÇOK İYİYDİ"

Zico çok iyi bir teknik direktör, çok sakin. Bütün oyunculara saygılı, çok iyi sohbeti var, çok iyi motive ediyor. Çok iyi ve tecrübeli bir teknik direktör, öyle olduğuna inanıyorum.

"ŞAMPİYON OLACAK"

Ben Fenerbahçe taraftarıyım, Fenerbahçe şampiyon olur diyorum ama şu anda en iyi oynayan Sivaspor. Ben yine de favori Fenerbahçe diyorum.

