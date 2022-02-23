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Metin Şentürk: En mutlu Fenerbahçeli benim, takımın bu halini görmüyorum

Metin Şentürk: En mutlu Fenerbahçeli benim, takımın bu halini görmüyorum

Ünlü şarkıcı Metin Şentürk, Fenerbahçe'nin bu sezonki performansını sosyal medyadan esprili bir dil ile eleştirdi.

Ünlü şarkıcı Metin Şentürk'ün kötü performansıyla eleştirilerin odağı haline gelen Fenerbahçe'ye ilişkin yorumu sosyal medyada çok konuşuldu.

Görme engelli olan Şentürk, şu sıralar taraftarların eleştiri hedefinde olan Fenerbahçe'nin performansıyla ilgili Twitter hesabından yorum yaptı.

 Ünlü şarkıcı, "Herhalde en mutlu Fenerbahçeli benim. Fenerbahçe'nin bu halini görmüyorum" dedi. Şentürk'ün bu paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.

Etiketler Fenerbahçe metin şentürk fenerbahçe
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