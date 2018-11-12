  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Milli Takım
  5. 12 Kasım 2018 19:25

A Milli Takım kadrosunda değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Çaykur Rizesporlu file bekçisi Gökhan Akkan'ın yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkartıldığını ve bu oyuncunun yerine Bursaspor kalecisi Okan Kocuk'un milli takım kadrosuna dahil edildiğini açıkladı.

A Milli Takım kadrosunda değişiklik
A+ A-

İsveç ve Ukrayna ile oynayacağı karşılaşmalar için bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanan A Milli Takımı'ın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

A Milli Takım Sağlık Heyeti'nin kampta yaptığı tetkik ve muayene sonrasında, Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'ın Medipol Başakşehir karşılaşması sonrasında sağ arka adalesinde oluşan zorlanma nedeniyle İsveç ve Ukrayna maçları süresince iyileşmeyeceği tespit edildi.

Bu gelişme üzerine Gökhan aday kadrodan çıkartılırken, yerine Bursaspor'dan Okan Kocuk davet edildi.

a milli futbol takımı , Okan Kocuk , Gökhan Akkan
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM