Mossoro'dan transfer açıklaması

Medipol Başakşehir takımının Brezilyalı futbolcusu Marcio Mossoro, hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili olarak açıklamada bulundu.

Mossoro, turuncu-lacivertli kulübün resmi sitesinde yer alan açıklamasında, sezonu Medipol Başakşehir’de geçireceğini duyurdu.

Bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada kendisiyle ilgili çıkan haberler nedeniyle bir açıklama yapma gereği hissettiğini vurgulayan, Mossoro, şu ifadeleri kullandı:

“2014 yılından bu yana içinde bulunduğum Medipol Başakşehir ailesinin bir ferdi olmaktan büyük mutluluk duyarken, kariyerime turuncu-lacivertli forma altında devam edeceğimi belirtmek isterim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da takımıma katkıda bulunmak için var gücümle çalışarak, kazanılacak başarılarda pay sahibi olmak istiyorum.”

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