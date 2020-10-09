Nihat Özdemir ikinci operasyon için düğmeye bastı!

Ajansspor'dan Erdal Cömert'in haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 40 kişiyi kapsaması beklenen ikinci dalga için düğmeye bastı.

TFF, şubat ayında yaklaşık 30 kişiyle kurumun yollarını ayırmıştı.

2 KİŞİYLE BAŞLADI

Aslında Özdemir, yaklaşık 40 kişiyi kapsaması beklenen ikinci dalga için düğmeye bu ayın başında kısmen bastı. TFF Mali İşler Direktörü Özkan Kılık ve TFF Kulüp Lisans ve Fair Play Komitesi Müdürü İdil Cem ile yollar ayrıldı.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER DE VAR

Kurum tarafından yolların ayrılması beklenen isimlerin yer aldığı listede Futbol Hizmetlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Temsilci İşleri Direktörü Baki Şahin, Profesyonel Kurul Genel Direktörü Tuncay Yanık, Tesisler ve Yatırım Direktörü Alpaslan Kavas, Futbol Yönetim Sistemi Müdürü Bayram Kaya, Uluslararası Etkinlikler ve Dış İlişkiler Müdürü Buğra İmamoğlu, Stadyum ve Güvenlik Müdürü Cenk Cem, Milli Takımlar Müdürü Hüseyin Coşkun ve Satın Alma Müdürü Ekrem Atıf Orhan gibi TFF'nin üst düzey profesyonelleri de yer alıyor.

KURUM DIŞI ÇALIŞANLAR DA GİDECEK

Bunun dışında kurumda danışman olarak yer alan bazı gazetecilerle çeşitli birimlerde görev yapan ancak TFF dışında çalışan bazı isimlerle de yolların ayrılması bekleniyor. TFF insan kaynakları kurallarına göre kurumda çalışanlar başka bir kurumda ücretli şekilde çalışamıyor.



