Real Madrid'in Arda Güler planı ortaya çıktı

Real Madrid'de ikinci kez sakatlanan Arda Güler'in takıma dönüşünün Kasım ayını bulabileceği, bu nedenle kulübün genç yıldızı kiralamak istediği iddia edildi.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için İspanya basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; Real Madrid'de ikinci sakatlığını yaşayan Arda'nın sağlık durumuna ilişkin olarak üç farklı uzman doktordan görüş alındı.

Atletico Madrid Sağlık Ekibi'nin eski başkanı Doktor Gonzalez, "Dizinden ameliyat olduğunda sabırlı olmalı ve tamamen iyileşmesini beklemek gerektiğini söylemiştim. Geçirdiği ameliyatın ardından iyileşme süreci dikkatli bir şekilde yapılırsa uzun vadede yeni bir soruna yol açmaması gerekiyor. Yaşadığı sakatlığın iki ana sebebi var. Birincisi onu sahada görme arzusunun üstünde yarattığı baskı, diğeri ise henüz gelişmemiz vücuda sahip bir çocuktan bahsediyoruz." dedi.

"15 YILINI TEHLİKEYE ATIYORLAR"

Ortopedi Cerrahisi ve Travmatoloji Uzmanı Doktor Ripoll ise, "Diz ameliyatlarının ardından kas sakatlıkları sık görülür. Her kasın kendine has özellikleri vardır. İyileşmenin sağlıklı olması için gerekli önlemlerin alınması gerekir. Arda'nın yaşındaki bir çocuğun diz ameliyatı maksimum dikkatle ele alınmalı. Futbolcunun geleceğini riske atıyoruz. Futbolcular, bir ay erken dönmek için kariyerinin 15 yılını tehlikeye atıyor." diye konuştu.

TRANSFER İDDİASI

Todo Fichajes'in haberine göre ise Real Madrid, 18 yaşındaki milli futbolcuyu devre arası transfer döneminde kiralık göndermeyi planlıyor.

Güler'in tam performansla takıma dönüşünün kasım ayını bulabileceği, Real Madrid'in yüksek temposuyla ilk maçlarına çıkmasındansa başka bir La Liga ekibinde kiralık olarak forma giyip lige alışmasının düşünüldüğü ifade edildi.

İddiaya göre ikinci yarı için kiralık gitmeye Arda Güler'in sıcak bakmaması halinde Real Madrid'de sezonun ikinci yarısında sergileyeceği performans, sonraki sezon kiralık gidip gitmemesi konusunda karar verilmesine yardımcı olacak.

NE OLMUŞTU?

Sezon öncesi ABD kampında yaşadığı diz sakatlığı sebebiyle hazırlık maçına dahi çıkamadan Madrid'e dönen ve dizinen ameliyat olan Arda, yaklaşık 2 aylık bir rehabilitasyon sürecinin ardından takımla çalışmalara başlamıştı. Geçen hafta oynanan Las Palmas maçının kadrosunda olması beklenen milli yıldız, maçtan 1 gün önce yeniden sakatlanmıştı.

İlk sakatlığını atlatan Güler'in sol arka adalesinden sakatlandığı açıklanmıştı.

Madrid tarafından yapılan açıklamada "Oyuncumuz Arda Güler'e Real Madrid Sağlık Hizmetleri tarafından yapılan tetkiklerin ardından sol rektus femoris kasından sakatlık teşhisi konuldu." denilmişti.

Arda'nın yaklaşık 1 ay daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.Arda'nın yaklaşık 1 ay daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.