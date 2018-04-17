Rusya’da maçı ayı başlattı !

2018 Dünya Kupası’nın düzenleneceği Rusya’da, eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı.

3. Lig’de oynanan Mashuk-KMV karşılaşması öncesinde saha kenarına getirilen ayı taraftarları selamladı. ‘Tim’ adındaki ayı maç topunu eline aldıktan sonra kendisini alkışlayan taraftarlara aynı şekilde karşılık verdi.

Dünya Kupası’nda oynanacak bir maç öncesinde de sahaya çıkartılması planlanan ‘Tim’in bu görüntülerine hayvan hakları savunucularından tepki geldi.

Konu hakkında açıklama yapan hayvan hakları savunucusu Elisa Allen, “Ayı Rusya’nın sembol hayvanıdır. Bu yüzden ülke halkının şefkat ve ulusal gururunun kötüye kullanılmasının durdurulması gerekiyor. Bu durum insanlık dışı olmasının yanı sıra çok tehlikeli bir hareket” ifadelerini kullandı.,