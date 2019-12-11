Ajax 0-1 Valencia UEFA Şampiyonlar Ligi (Maç sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürpriz karşılaşmalarından bir tanesi Ajax ile Valencia arasında oynandı. Bu müsabakaya kadar grupta 10 puanı bulunan Ajax, karşılaşmadan sürpriz bir mağlubiyet aldı ve Şampiyonlar Ligi üst turuna çıkma hakkını kaybetti. Valencia ise aldığı bu altın değerinde galibiyet ile 11 puana yükseldi ve son 16'ya kaldı.

Amsterdam Arena'da oynan maçta İspanyol ekibine galibiyeti getiren gol 24. dakikada Rodrigo'dan geldi.

90+3'te yaşanan tartışmada ise Gabriel Paulista kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu galibiyetle puanını 11'e çıkaran Valencia, Lille'i yenen Chelsea'nin averajla önünde grup lideri olarak adını 2. tura yazdırdı.

İkinci tura kalması için beraberliğin de yettiği Ajax ise bu mağlubiyetle 10 puanda kalarak grubu 3. sırada bitirdi ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.