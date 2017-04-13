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  1. 13 Nisan 2017 00:39

Atletico Madrid'den tek atış !

Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında evinde Leicester City'i 1-0 yendi.

Atletico Madrid'den tek atış !
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İspanya temsilcisi Atletico Madrid, Vicente Calderon Stadı'nda ağırladığı İngiliz ekibi Leicester City karşısında penaltıdan bulduğu golle öne geçti.

Leicester Cityli Marc Albrighton'un ceza sahası içinde Antoine Griezmann'a müdahalesinin ardından hakem, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Fransız yıldız Griezmann, düzgün bir vuruşla 28. dakikada Atletico Madrid'i 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Orta saha mücadelesi içinde geçen ikinci yarıda, iki takım da yakaladığı gol pozisyonlarından faydalanamadı ve mücadele Atletico Madrid'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Avrupa arenasında evinde daha önce hiçbir İngiliz takımına kaybetmeyen Atletico Madrid, elde ettiği skorla bu geleneği sürdürdü.

Leicester City , şampiyonlar ligi , Atletico Madrid