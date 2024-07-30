Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi kesinleşti

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda Lugano'yu eleyerek bir üst tura yükselirken yeni turdaki rakibi belli oldu.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Lille ile eşleşti. Lugano engelini hata yapmadan geçen sarı-lacivertlilerin rakibi de kesinleşmiş oldu. KURA ÇEKİMİ YAPILMIŞTI UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kura çekimi geçtiğimiz günlerde İsviçre’nin Nyon kentinde yapılmış ve Fenerbahçe-Lugano eşleşmesinin galibinin Lille ile karşılaşacağı belli olmuştu. Fenerbahçe, Fransa’nın Lille takımıyla karşı karşıya gelecek. 3.ÖN ELEME TURU MAÇ TARİHLERİ Eleme Turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.