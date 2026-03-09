Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi kötü haber! İtiraz reddedildi

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın, İngiliz devi Liverpool ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesi getirilen seyirci yasağı için CAS’a yaptığı itiraz reddedildi.

Galatasaray'ın UEFA tarafından verilen seyircisiz oynama cezasına karşı Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptığı yürütmeyi durdurma başvurusu bugün resmen reddedildi. Süreç, 25 Şubat 2026 tarihinde İtalya'da oynanan Juventus - Galatasaray karşılaşmasına dayanıyor. O maçta yaşanan taraftar olaylarını raporlayan UEFA Disiplin Kurulu, Galatasaray’a hem 40.000 euro para cezası hem de bir sonraki deplasman maçında seyircisiz oynama yaptırımı uygulamıştı. UEFA Tahkim Kurulu’ndan sonuç alamayan yönetim, son çare olarak dosyayı CAS’a taşımıştı. CAS’ın bugünkü kararıyla birlikte, Galatasaray’ın Liverpool deplasmanında taraftar desteğinden mahrum kalacağı kesinleşmiş oldu. Hukuki süreç devam etse de, yürütmeyi durdurma talebinin reddedilmesi nedeniyle deplasman tribünü açılmayacak. Nihai karar açıklanana kadar UEFA’nın verdiği yaptırım geçerliliğini koruyacak. DHA