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Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı güncellendi

Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı güncellendi
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de şampiyonluk oranı değişti.

Temsilcimiz Fenerbahçe, Yunanistan'da Olympiakos'a 3-2 yenilmesinin ardından bu akşam rakibini Kadıköy'de ağırlayacak.

Kritik maç öncesinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi.

Fenerbahçe'nin finale yükselme oranı 4'te sabit kalsa da kupayı kaldırma oranında büyük bir yükseliş gözlemlendi.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki şampiyonluk oranı 6.2'den 9.8'e çıktı. Sarı-Lacivertliler, Lille ile birlikte kupanın 4. favorisi konumunda.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendiSüper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendiTrendyol Süper Lig

 

Etiketler Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe şampiyonluk oranı
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