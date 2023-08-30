Molde'yi deviren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde

Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçta deplasmanda 3-2 devirdiği Molde'yi kendi evinde 2-1 yenen Galatasaray Şampiyonlar Ligi biletini kaptı.

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, Norveç'in Molde ekibini konuk etti.

Rams Park'ta oynanan müsabaka saat 22.00'de başladı.

Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetti. Marciniak'ın yardımcıklarını ise Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yaptı.

Sarı kırmızılı takımın rakibini geçen hafta Norveç'te 3-2 yendiği maçta görev alan oyunculardan Berkan Kutlu ve Sergio Oliveira yedeğe çekilirken, Yunus Akgün de İngiltere'nin Leicester City ekibine transfer oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, rövanş maçında bu futbolcuların yerlerine Lucas Torreira, Kerem Demirbay ve Tete'yi görevlendirdi.



Galatasaray maça Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi 11'iyle başladı.

Molde ise karşılaşmaya Karlstrom, Haugan, Bjornbak, Ellingsen, Knudtzon, Kaasa, Mannsverk, Breivik, Haugen, Eikrem ve Brynhildsen 11'iyle çıktı.

FREDRIK MİDTSJÖ KADRODA YER ALMADI

Galatasaray'da Pendikspor'a transfer olacağına yönelik haberler çıkan Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö, maçın kadrosunda yer almadı.

Midtsjö, Molde karşısında 3-2 kazanılan ilk maçın son golünü atmıştı.

Molde'nin basın toplantısına katılan Galatasaray'ın eski futbolcusu Martin Linnes de sakatlığı nedeniyle maçın kadrosunda yer almadı.



6. dakikada Mauro Icardi'nin penaltı golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti. Başka gol sesi çıkmayınca ilk yarı 1-0 sarı kırmızılıların üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda konuk ekip Molde, 66. dakikada Hestad'ın golüyle beraberliği yakaladı. 90+3'te Angelino'nun golü geldi ve mücadele 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

GALATASARAY 17. KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARINDA

Galatasaray, Molde'yi saf dışı bırakarak 17. kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etme hakkı kazandı. Sarı-kırmızılılar turnuvaya 7 kez direkt gruplardan başlarken, 10 kez de elemelerden gruplara kaldı.

Cimbom, Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk olarak 1993-1994 sezonunda, son olarak ise 2019-2020 sezonunda yer aldı.

Cimbom daha önce 1993-1994, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2006-2007, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında Devler Ligi’nde oynadı.



GALATASARAY, 15 YIL SONRA ELEMELERDEN GRUPLARA KALAN İLK TÜRK TAKIMI OLDU

Sarı kırmızılılar, 15 yıl sonra elemelerden gelerek gruplara kalan ilk Türk takımı oldu.

Fenerbahçe, 2008 yılında iki eleme turu oynayıp, gruplara kalmıştı.



OKAN BURUK, 2. KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARINDA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk antrenörlük kariyerinde 2. kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek.

Buruk, Başakşehir’i çalıştırdığı dönemde daha önce 2020-2021 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almıştı.

TARAFTAR STADI TAMAMEN DOLDURDU

Galatasaraylı taraftarlar, önemli karşılaşmada sarı kırmızılı takıma büyük destek verdi.

Müsabakaya yoğun ilgi gösteren taraftarlar, RAMS Park'ın tribünlerini tamamen doldurdu.



Taraftarlar, yaptıkları tezahürat ve söyledikleri marşlarla takımlarını destekledi.



GALATASARAY KASASINI DOLDURACAK

Galatasaray, 15.6 milyon euro ayak bastı parasını kasasına koyacak.

Turnuvada takımlar, grup maçlarında alınacak her galibiyette 2.8 milyon euro, beraberlikte ise 930 bin euro kazanacak.

Takımlar, yayın havuzu gelirinin yanı sıra tur atladıkça kazancını da katlayacak. Son 16 turuna kalan ekipler 9.6 milyon euro, çeyrek final oynayanlar 10.6 milyon euro, yarı finale kalanlar 12.5 milyon euro ve finalistler 15.5 milyon euroluk gelir elde edecek.

Şampiyon takım, bu gelirlere ilaveten 4.5 milyon euro ödülün de sahibi olacak.