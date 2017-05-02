Ronaldo tek başına Atletico'yu dağıttı !

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid, Santiago Bernabeu’da Atletico Madrid’i konuk etti. Mücadeleyi Real Madrid 3-0’lık net bir skorla kazanarak finalin kapısını araladı.

Ev sahibi takımın 3 golü de dünya yıldızı futbolcu Cristiano Ronaldo’dan geldi. Real Madrid bu skorla birlikte çok büyük bir avantaj sahibi oldu.

Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı, 10 Mayıs Çarşamba günü Vicente Calderon’da oynanacak.

Şampiyonlar Ligi heyecanı çarşamba günü oynanacak olan Juventus – Monaco maçıyla devam edecek.