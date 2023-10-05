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Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk yaşandı

Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk yaşandı
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Dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Barcelona - Porto maçının 71'inci dakikasında yeşil sahalarda bir ilk yaşandı. Genç yıldız hakemden izin isteyip, tuvalete gitti ancak geri dönmedi...

Dün akşam Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun ikinci maçında Barcelona deplasmanda Porto'ya konuk oldu.

İspanyol ekibinin 1-0 kazandığı mücadelenin 71. dakikasında oldukça ilginç bir olay yaşandı. Katalan devinde 16 yaş 183 gün ile Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk 11'de başlayan en genç oyuncu olan Lamine Yamal ishal olması nedeniyle tuvalete gitmek için sahayı terk etti.

 10 dakika boyunca geri dönmeyen Yamal'ın yokluğunda 10 kişi mücadele eden Barcelona'da genç yıldız gelmeyince yerine Marcos Alonso oyuna dahil oldu.

90 dakikanın ardından konuyla ilgili konuşan teknik direktör Xavi, "Yamal hastaydı. Bir hastalıktan dolayı acı çekiyordu. Bir süredir bunu bana söylüyordu. Oyun durunca tuvalete gitmek istedi, ben de hemen geri gelmesini istedim. Gitti ve geri dönmedi." açıklamasını yaptı.

 

 

 

Etiketler Lamine Yamal ishal barcelona porto maç sırasında tuvalet izni
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