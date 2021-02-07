Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool-Leipzig maçının yeri değişti

UEFA, Liverpool ile Leipzig'in karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçının 16 Şubat'ta Macaristan'da oynanacağını açıkladı.

Almanya, mutasyonlu koronavirüs tespit edilen ülkelerden girişi yasaklamıştı. İngiltere ise mutasyonlu virüsün ilk çıktığı ülkelerdendi.

ALMAN HÜKÜMETİ İZİN VERMİYORDU

Liverpool'un bu nedenden dolayı Almanya'ya girmesine Alman hükümeti tarafından izin verilmiyordu. UEFA ise verdiği kararla maçın Almanya'ya değil, başka bir ülkede oynanacağını duyurdu.

Alınan karara göre Leipzig ile Liverpool'un Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki maçı 16 Şubat'ta Macaristan'ın Budapeşte şehrinde bulunan Puskas Arena stadyumunda oynanacak.

Böylece ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde bir maç, mutasyonlu koronavirüs nedeniyle başka bir statta oynanacak.