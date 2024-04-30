  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Şampiyonlar Ligi
  5. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor
Güncelleme:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor. Bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak maçta Real Madrid ile Bayern Münih, Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları bugün başlıyor. Bu akşam Bayern Münih, kendi sahasında Real Madrid ile karşılaşacak.

Maça Real Madrid Alaba dışında tam kadro giderken Bayern Münih'te bazı oyuncuların durumu belirsizliğini koruyor. Maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Bayern Münih teknik direktörü Thoman Tuchel, asıl stoper ikilisi De Ligt ve Upamecano'nun dönüşü için erken olduğunu belirtirken Sane ve Musiala'nın durumunun ise son dakikalarda belli olacağını söyledi.

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti için 'efsane' diyen Tuchel, Şampiyonlar Ligi'nin bu seviyesinde yarın karşılarında yalnızca bir kulüp değil bir 'mit' olacağını da söyledi. Tuchel, "Bu yüzden yapacağımız en iyi şey futbola ve sahanın içine odaklanmak" dedi.

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti de basın toplantısında konuştu. Tuchel'e çok saygı duyduğunu belirten Ancelotti, kulüplerin geçmişlerinin ve tecrübelerinin bu turnuvada çok önemli olduğunu söyledi.

İki takım arasındaki rövanş maçı ise 8 Mayıs Çarşamba günü Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nin diğer yarı final eşleşmesinde Borussia Dortmund ile PSG yarın TSİ 22.00'de Signal Iduna Park'ta karşı karşıya gelecek. 
#şampiyonlar ligi

Etiketler UEFA Şampiyonlar Ligi  Şampiyonlar Ligi UEFA yarı final heyecanı yarı final yarı final maçları Bayern Münih Real Madrid
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Başak Demirtaş’a iğrenç taciz Başak Demirtaş’a iğrenç taciz Türkiye'ye özel bu bitki artık jandarma korumasında Türkiye'ye özel bu bitki artık jandarma korumasında Türk müşteriden fark alan otelin cezası belli oldu Türk müşteriden fark alan otelin cezası belli oldu Yine Esenyurt, yine olay: Eskort ile pazarlıkta kan aktı Yine Esenyurt, yine olay: Eskort ile pazarlıkta kan aktı Esir aileleri sokağa indi, İsrail sokakları ateşe verildi Esir aileleri sokağa indi, İsrail sokakları ateşe verildi Asgari ücret toplantısında Bakan'a çok sert tepki: ''Hadi oradan'' Asgari ücret toplantısında Bakan'a çok sert tepki: ''Hadi oradan'' Erdoğan'ın kabine revizyonundaki ''sürpriz isim'' için dikkat çeken iddia Erdoğan'ın kabine revizyonundaki ''sürpriz isim'' için dikkat çeken iddia Korhan Berzeg'in avukatından kafa karıştıran cinayet iddiası Korhan Berzeg'in avukatından kafa karıştıran cinayet iddiası ''Odamda canavar'' dedi, duvardan çıkanlar şoke etti ''Odamda canavar'' dedi, duvardan çıkanlar şoke etti Milli gururumuz KAAN milli mühimmatla vuracak Milli gururumuz KAAN milli mühimmatla vuracak