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Serhat Akın'ın ifadesi ortaya çıktı: 4 isim vermiş

Serhat Akın'ın ifadesi ortaya çıktı: 4 isim vermiş
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Önceki gün İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan eski Fenerbahçeli ve milli futbolcu Serhat Akın'ın ifadesinde 4 futbol yorumcusunun ismini vererek söz konusu yayınlarda kendisinin hedef gösterildiğini ifade ettiği yer aldı.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan eski milli futbolcu Serhat Akın'ın ilk ifadesi ortaya çıktı.

tv100'de "Futbolun 100" isimli programın sunucusu Ersin Düzen, Serhat Akın'ın saldırı sonrası verdiği ifadeyi aktardı.

Buna göre Akın, kendisini hedef gösteren 4 yorumcunun ismini verdi.

Ersin Düzen, Serhan Akın'ın ifadesinde şunları söylediğini aktardı:

"Serhat, 'Bir süredir medya üzerinden Fenerbahçe'yle ilgili yaptığım tüm yorum ve eleştiriler aslında Fenerbahçe'nin başarısı içindir" diyerek vurgusunu yapıyor. Bununla beraber sosyal medya üzerinden hakaret ve küfürlere maruz kaldığını belirtiyor. Bazı yorumcuların da ismini vermiş, YouTube kanalında yapmış olduğu yayınlardan dolayı. O yayınlarda kendisinin hedef gösterildiğine yönelik bir ifadesi var. 4 tane yorumcunun ismini vermiş. Bu yorumcuların ismini herhangi bir söz hakkı doğmaması açısından vermiyorum. Daha sonra kamuoyunda çıkacaktır. Kendilerinin de belki ifadelerine başvurulacaktır. İsimler olmasına rağmen söz hakkı olmaması için isim vermiyorum.

'Kamuoyunda yapmış oldukları bu yayınlarda beni hedef gösterdikleri dönemde bu hedef göstermelere Fenerbahçe Kulübü ve yetkilileri, yapılan hakaret ve tehditleri engellemek için herhangi bir çaba göstermediler. Bunun için Fenerbahçe Kulübü ve yetkililerine kırgın ve kızgınım' diyor Serhat Akın."

ŞÜPHELİLER YAKALANMIŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Serhat Akın'ın silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin bütün şüphelilerin yakalandığını bildirmişti.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda silahı kullanan O.D, motosikleti kullanan O.M, şüphelilerle hareket eden ve otomobili kullanan E.Ü, şüphelilerle hareket eden M.A. ve olaydan sonra şüphelilerle birlikte hareket eden İ.T'nin yakalandığını ifade etmişti.

Böylece eski futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'ın yaralanması olayına karışan bütün şüphelilerin yakalandığını, saldırıda kullanılan ruhsatsız tabancanın da ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, "Olayda yaralanan eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın'a geçmiş olsun. Şehir eşkıyalığına soyunanları, masum insanların canlarına kastedenleri, halkımızın huzurunu kaçıranları affetmeyeceğiz. Bunları tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız" ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler serhat akın kadıköy boğası silahlı saldırı 4 yorumcunun ismini verdi
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