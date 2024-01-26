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Sivasspor'dan Sırp kaleci transferi

Sivasspor'dan Sırp kaleci transferi
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Sivasspor, Macar ekibi Ujpest forması giyen 26 yaşındaki kaleci Dorde Nikolic'i transfer etti.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Kerem Atakan Kesgin’in ardından ikinci transferini yaptı. Kırmızı-beyazlılar, Macar ekibi Ujpest forması giyen 26 yaşındaki kaleci Dorde Nikolic'i transfer etti.

Sivas'a gelen Dorde Nikolic, As Başkan Arif Kaleli'nin katıldığı imza töreninde kendisini 2,5 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

13 Nisan 1997'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da dünyaya gelen Djordje Nikolic, futbola Partizan alt yapısında başladı. Ardından Jagodina, Basel, Schaffhausen, Thun, Aarau'da oynayan Nikolic, 2022 yılından beri Ujpest forması giyiyor.

Etiketler sırp kaleci Sivasspor
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