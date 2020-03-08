Sivassporlu Mert Hakan, Fatih Aksoy ve Hakan Arslan'da açıklamalar

Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde Sivasspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı. Sivasspor'da Mert Hakan Yandaş, Hakan Arslan ve Fatih Aksoy karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte yıldız futbolcuların açıklamaları;

MERT HAKAN YANDAŞ'DAN GALATASARAY İÇİN TRANSFER AÇIKLAMASI

Mert Hakan Yandaş ilk olarak, "Maça inanılmaz başladık, biz bile böyle başlayacağımızı beklemiyorduk. Golü bulduk sonra bize yakışmayan 2 gol yedik. İlk yarı Galatasaray istediği pozisyonları buldu. Devre arasında, yine aynı başlayıp, maçı lehimize çevireceğimizi biliyorduk. Bu seneki hedeflerimizden biri, iç sahada maç kaybetmeden devam etmek" dedi.

Sivasspor'un orta saha oyuncusu ayrıca, "Santrforun 10 golü var, benim 7 golüm var, Hakan ağabeyin golleri var. Galatasaray pas oyununu inanılmaz oynayan takımlardan, bizi inanılmaz zorladılar. 1 puan aldığımız için de, burada kaybetmediğimiz için de mutluyuz." açıklamasını yaptı

GALATASARAY'A TRANSFER CEVABI

TRT Spor'a da konuşan Mert Hakan Yandaş, "İnanılmaz başlamıştık ama vurduğumda Muslera çıkardı. Öne de geçtik ama basit goller yedik. Galatasaray ligin en iyi takımlarından ve bizi zor duruma soktular. İkinci yarıda biz iyiydik, içeride kaybetmediğimiz için mutluyuz. Galatasaray'a transferim hakkında çıkanlar üzücü şeyler... Profesyonel insanlarız, sezon sonu gelince olabilir ama ben Sivasspor arması taşıyorum. Benim farklı düşüncem olur mu? Bizim aile terbiyemiz var. Biz iyi insanlardan oluşan bir ülkeyiz. İnsanları karalamak kolay olmamalı" sözlerini kullandı.

FATİH AKSOY: BİZ HALA ÜSTLERDEYİZ

Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde Sivasspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı. Yiğidolar'da Fatih Aksoy karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Fatih Aksoy, "Maçtan önce Galatasaray'ın 8 haftalık bir galibiyet serisi ve oynadığı oyunda yükseliş vardı. Bizim bir stratejimiz vardı. Elimizden geldiğince iyi hücumlar yapıp, pozisyonlar bulmayı hedefliyorduk. Kaptığımız bir pozisyon faul oldu ve gol bulduk. Duran toptan gol yediğimizde kırılma oldu ve pas bağlantılarını kesemedik. İçeride ilk 10-15 dakikadaki oyuna dönmemiz gerektiğini söyledik ve golü bulduk. İzleyenler için keyifli bir maç oldu. 2 puan kaybettik mi, 1 puan kazandık mı, bunu ilerleyen haftalar gösterecek. Rakiplerimiz birbiriyle oynayacak, biz hala üstlerdeyiz" dedi.

HAKAN ARSLAN: HER ŞEYİ YAPACAĞIZ

Hakan Arslan maç hakkında; "Son haftalarda maça iyi başlama konusunda çalışıyoruz. İç saha maçlarında, ilk 10-15 dakika sağlı sollu ortalarla pozisyon arıyoruz. Daha sonra psikolojik mi olsa, golü koruma içgüdüsüne kapıldık ve geriye yaslandık. Peş peşe bulunan pozisyonlar, bizim antrenmanda dahi vermediğimiz pozisyonlardı. Golden sonra devreye girdik, biraz moraller bozuktu, tekrar aynı şekilde başlayacağız, yine yapabiliriz dedik ve 2-2'yi de yakaladık. Oyun git gele döndü son bölümde, onlar da bizim kadar kazanmak istiyordu. İç sahada mağlup olmama serimiz vardı, bunu devam ettirdiğimiz için mutluyuz. İki takıma 1 puan yaradı mı, bunu ilerleyen haftalarda göreceğiz. Üst sıralarda Galatasaray ile çekişmemiz, bizim adımıza sevindirici." sözlerini sarf etti.

Hakan Arslan Sivasspor'un Süper Lig'deki hedefi hakkında; "Bizim kafamızda bir hedef var, kendimizi kolay lokma olarak görmüyoruz. İsim koymuyoruz, arkadaşlarımız da, hocamız da dahil, şampiyon olacağız, şampiyonluğa oynuyoruz demedik. Üst sıralardayız, bizde inanan bir takım var, başaranlar inananlardır. Bizim 2., 3., 4. olmamız da sonuçta başarı. Yarım kalan bir hikaye vardı, bunu tamamlamak adına sezon sonuna kadar her şeyi yapacağız." sözlerini sarf etti.