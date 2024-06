Icardi gidiyor mu? Galatasaray'dan açıklama geldi

Galatasaray'da Erden Timur'un görevini bırakmasının ardından takımdan ayrılacağı iddia edilen Mauro Icardi, taraftarı üzecek bir hamle yaptı. Icardi'nin Instagram hesabından ''Galatasaray'' başlıklı öne çıkarılanlar kısmını kaldırması ayrılık sinyali olarak yorumlandı. Galatasaray Sportif AŞ yönetim kurulu üyesi Nihat Kırmızı, ayrılık iddialarına yanıt verdi.

Galatasaray'da başkan vekili Erden Timur'un görevinden istifa etmesinin ardından sarı-kırmızılılardan ayrılacağı konuşulan Mauro Icardi'den ayrılık sinyali veren bir hareket geldi.

GALATASARAY FOTOĞRAFLARINI KALDIRDI

Cimbom'daki 2 sezonunda da şampiyonluk yaşayan ve geride bıraktığımız sezonun da gol kralı olan Arjantinli yıldız, Instagram profilinde yer alan ' Galatasaray' öne çıkarılanlar kısmını kaldırdı.

ERDEN TİMUR'A DUYGUSAL VEDA

Icardi, Galatasaray'a transferinde büyük rol oynayan Erden Timur'a görevi bırakmasının ardından "Hiçbir zaman yalnız değildin. Hiçbir zaman yalnız yürümedin. Her savaşta omuz omuza, her şeye ve herkese karşı savaştın. Birlikte göğüs gerdik fırtınalara, ne kadar güçlü olursa olsun ve hep galip çıktık. Bugün aşklarınızın kulübüne, uğruna canınızı verdiğiniz kulübe veda ediyorsunuz. Bu kulüp için ne kadar savaştığını çok az kişi biliyor ama bitti diye ağlamayın, oldu diye gülümseyin ve eminim gelecekte öyle olacaktır. Geri döneceksin ve her zamankinden daha güçlü olacaksın. Seni çok seviyorum Erden Timur, her şey için sonsuz teşekkürler" sözleriyle veda etmişti.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un görevinden ayrılacak olması sebebiyle Mauro Icardi'nin ayrılığının oldukça güçlü bir ihtimal haline geldiğini iddia etmişti.

GALATASARAY'DAN AYRILIK İDDİALARINA YANIT

Galatasaray Sportif AŞ yönetim kurulu üyesi Nihat Kırmızı, Radyospor'dan Özgür Sancar'a açıklamalarda bulundu.

Erden Timur ayrıldığı için Icardi'nin de ayrılacağı yönündeki iddialara değinen Nihat Kırmızı, "İhtimal dahilinde değil. Adı üstünde iddia. Bizim sözleşmeli futbolcumuz. Bunlar camianın kafasını karıştırmak için ortaya bilinçli iddialar. Biz şampiyon ve en güçlü takımız. Görüyorsunuz rakibimiz bizi yakalamak için Mourinho'yu getirdi, çok çaba sarf ediyorlar. Ama biz çok daha güçlü olacağız. Icardi, Galatasaray'da çok mutlu gitmesi söz konusu değil. Tüm oyuncular Galatasaray'ın oyuncusudur, kişilerin değil" dedi.