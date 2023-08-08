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Süper Lig ve 1'inci lig maç özetleri için tedbir kararı

Süper Lig ve 1'inci lig maç özetleri için tedbir kararı
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Rekabet Kurulu, Türkiye Süper Ligi ve 1'inci Ligi maç özetlerinin tüm kanallarda aynı anda yayına verilmesine ilişkin geçen sezon uygulanan tedbirin 2023-2024 sezonunda da uygulanmasını kararlaştırdı.

​Rekabet Kurulu, 3 Ağustos'ta gerçekleştirdiği toplantıda, futbolda Türkiye Süper Ligi ve 1'inci Ligi maçlarında tekel konumundaki yayıncı kuruluşun, özet yayın haklarını 'ayrımcı' ve 'sömürücü' şekilde kullanmasından doğabilecek telafi edilemez zararları ele aldı. Kurul, 2022-2023 futbol sezonuna uygulanacak şekilde almış olduğu geçici tedbir kararının, 2023-2024 futbol sezonu için de uygulanmasına karar verdi. Müsabakaların geniş özet görüntüleri ve haber amaçlı görüntülerinin, açık televizyon yayıncılığı yapan teşebbüsler tarafından eş zamanlı yayına girmesi kararı alındı.

 

 

Etiketler rekabet kurulu maç özetleri maç süper lig 1. lig
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