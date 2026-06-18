Fenerbahçe transferi resmen açıkladı: Vedat Muriqi imzaya geliyor!
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Fenerbahçe, prensip anlaşmasına vardığı Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin sağlık kontrolleri ve transferin son detaylarını görüşmek üzere bu akşam saat 21.00'de İstanbul'da olacağını duyurdu.
Sarı-lacivertli camianın merakla beklediği transfer operasyonu nihayet mutlu sonla noktalanıyor. Teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan ve prensip anlaşmasına vardığı Kosovalı başarılı futbolcu Vedat Muriqi'nin bu akşam saat 21.00'de İstanbul'a geleceğini kamuoyuna duyurdu.
Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüzün prensipte anlaşmaya vardığı futbolcu Vedat Muriqi, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerinin son aşamasını tamamlamak üzere bu akşam İstanbul’a gelecektir. Vedat Muriqi’yi taşıyan uçak, bu akşam saat 21.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ne iniş yapacaktır" ifadelerine yer verildi.
İHA
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