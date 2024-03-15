UEFA'dan Fenerbahçe'ye deplasman cezası!
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UEFA, Fenerbahçe'ye 3 maç deplasmana taraftar götürmeme cezası verdi.
UEFA, Union Saint-Gilloise ile oynanan maçta yaşananlar nedeniyle Fenerbahçe'ye 3 maçlık deplasman yasağı cezası verdi.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Fenerbahçe'ye taraftarların havai fişek yakması, sahaya yabancı madde atması ve zarar verme eylemleriyle ilgili olarak ertelenmiş disiplin cezasının uygulanması neticesinde 3 maç deplasmana taraftar götürmeme cezası verildi.
Fenerbahçe finale yükselmesi halinde ise ceza bu maçta geçerli olmayacak ve son 1 maçlık cezasını gelecek sezonun ilk Avrupa maçında çekecek.
UEFA ayrıca, Sarı-lacivertlilerin 80 bin Euro para cezası ve deplasman tribününde kırılan 15 koltuğun onarımı için Union Saint-Gilloise ile temasa geçilmesini talep etti.
NE OLMUŞTU?
Fenerbahçe'nin, Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile deplasmanda oynadığı ilk maçta taraftarlar sahaya meşale atmış ve oyun ilk dakikalarda durmuştu.
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