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Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı

Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı
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UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise arasında oynanacak maçı Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile karşılaşıyor.

Sarı-lacivertlilerin son 16 turu ilk ayağında Belçika'da oynayacağı mücadeleyi Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.

Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak VAR koltuğunda ise Tiago Martins, AVAR görevinde Hugo Miguel olacak.

Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Pinheiro, son olarak 31 Ağustos 2023'te Beşiktaş ile Dinamo Kiev arasında oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off mücadelesini yönetmişti.

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe uefa konferans ligi Union Saint-Gilloise
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