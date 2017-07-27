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  5. 27 Temmuz 2017 19:24

Aykut Kocaman'dan sürpriz kadro

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Sturm Graz ile deplasmanında Mehmet Topal ve Mehmet Ekici'ye ilk 11'de yer vermedi.

Aykut Kocaman'dan sürpriz kadro
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UEFA Avrupa Ligi 3. tur ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz deplasmanında avantajlı bir skor elde etmek isteyen Fenerbahçe’de Teknik Direktör Aykut Kocaman, sahaya sürpriz bir 11 sürdü. Hollandalı yıldız Robin van Persie’nin yokluğunda forvette Ahmethan Köse’ye şans vereceğini daha önce açıklayan Aykut Kocaman, Mehmet Topal ve Mehmet Ekici’yi keserek herkesi şaşırttı. Orta sahada Ozan Tufan ve Josef de Souza’ya yer veren Aykut Kocaman, forvet arkasında ise Mehmet Ekici yerine Alper Potuk’a şans tanıdı.

Aykut Kocaman, Sturm Graz deplasmanında Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Ozan, Dirar, Alper, Valbuena, Ahmethan 11’ini tercih etti.

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