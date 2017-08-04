Fenerbahçe'nin rakibi Vardar'ı tanıyalım

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turunda eşleştiği Makedonya’nın Vardar takımı 1947 yılında kuruldu. makedonya 1. Ligi'nde mücadele eden Vardar takımı, maçlarını II. Filip Arena Stadı'nda oynuyor.

Vardar takımını bir dönem Diyarbakırspor forması da giyen eski futbolcu Goce Sedloski çalıştırıyor.

Piyasa değeri 10 milyon euro olan Vardar'ın en değerli oyuncusu 750 bin Euro'luk Juan Felipe.

Şampiyonlar Ligi 2. öneleme turunda Malmö'yü eleyen Makendoya temsilcisi Vardar, FC Kopenhag'a elenince UEFA Avrupa Ligi'ne geçti.

UEFA Avrupa Ligi play off turundaki ilk maç 17 Ağustos Perşembe, rövanş maçı ise 24 Ağustos Perşembe günü oynanacak.