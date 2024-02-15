Galatasaray uzatmalarda kazandı!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımıyla karşılaşırken maçı 3-2'lik skorla kazandı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında sahasında Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı ağırladı.

3-2'lik beraberlikle sona eren mücadelede 2 kırmızı kart çıktı.

Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetti. Alejandro Hernandez'in yardımcılıklarını ise Jose Naranjo ile Diego Sanchez Rojo yaptı.

YENİ TRANSFERLER YOK

Galatasaray'ın yeni transferi Serge Aurier, teknik heyet kararıyla maç kadrosuna alınmadı.

Diğer yeni transfer Derrick Köhn, Galatasaray'ın UEFA listesinde yer almaması sebebiyle forma giyemiyor.

Hakim Ziyech ise Fas Milli Takımı'nda geçirdiği sakatlık sebebiyle kadroda bulunmuyor.

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Mücadelede ilk düdük çaldı

6' Konuk ekip Birmancevic ile gole yaklaştı. Birmancevic'in vuruşunu Muslera kornere çıkardı.

19' Kerem Demirbay'ın golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti

32' Icardi'nin pasında sol çizgide topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, topu ceza sahasına gönderdi, ardından Mertens'in gelişine şutu auta gitti

40' Mertens'in frikiğini kaleci kurtardı

41' Karşılaşmanın ilk sarı kartı Prag takımından Laçi'ye çıktı

43' Birmancevic'in uzaktan şutu kale direğinin yanından auta gitti

45' Karşılaşmanın ilk yarısı tek golle sona erdi

İKİNCİ DEVRE

46' Mücadele başladı

47' Prag, Preciado ile skoru eşitledi

50' Mertens'in serbest vuruştan ortasında Icardi'nin kafa vuruşu üstten auta gidiyor

53' Icardi'nin karşı karşıya kaleye gönderdiği top direkten döndü

54' Galatasaray'da Kaan yerini Abdülkerim'e bıraktı

61' Mertens'in golüyle Galatasaray 2-1 öne geçiyor

62' Nelsson direkt kırmızı kartla oyundan atıldı

65' Kuchta'nın golüyle Prag skoru eşitledi 2-2

70' Berkan'ın sol çizgiden rakip ceza sahasına ortasında, Torreira'nın kafa vuruşunu kaleci güçlükle kornere çeldi

79' Prag'da Rynes ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı

81' Kerem Aktürkoğlu ve Krejci tartışma sonrası sarı kart gördü

84' Galatasaray'da Tete ve Zaha oyuna girerken, Kerem Demirbay ile Kerem Aktürkoğlu oyundan alındı

89' Muslera mutlak bir gol pozisyonuna izin vermedi

90+1 Icardi skoru 3-2'ye getirdi

90+5 Karşılaşma sona erdi

İLK 11

Galatasaray: Muslera, Kaan-Nelsson-Sanchez-Berkan, Torreira-Kerem D., Barış Alper-Mertens-Kerem A., Icardi

Sparta Prag: Vindahl, Krejci, Sorensen, Vitik, Rynes, Laçi, Kairinen, Preciado, Birmancevic, Karabec, Kuchta

5. KEZ KARŞI KARŞIYALAR

İki takım tarihinde 4 kez karşı karşıya geldi. Daha önce 1995 ve 1997 yıllarında oynanan mücadelelerin 2'sini Prag, 1'ini Galatasaray kazanırken 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

İÇ SAHADA 1 MAĞLUBİYET

Galatasaray, bu sezon iç sahadaki resmi maçlarda sadece 1 kez mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon taraftarı önünde çıktığı 13 Süper Lig müsabakası ile 2 Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinin tamamını kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında yaptığı 3 mücadeleyi de galip tamamlayan sarı-kırmızılılar grup aşamasındaki 3 karşılaşmada 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu mağlubiyeti Bayern Münih karşısında yaşadı.

C Grubu'nda İskoçya'nın Rangers, İspanya'nın Real Betis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Aris Limassol takımlarıyla mücadele eden Çekya temsilcisi, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Sparta Prag, topladığı 10 puanla grubu ikinci sırada bitirerek play-off turuna kaldı.

İki takım arasındaki rövanş müsabakası 22 Şubat Perşembe günü Çekya'da yapılacak.