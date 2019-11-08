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  5. 08 Kasım 2019 01:09

Wolverhampton 1 - 0 Slovan Bratislava (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton, Beşiktaş'ın yer aldığı K Grubu'nun 4. hafta maçında sahasında Slovan Bratislava'yı 1-0 mağlup etti.

Wolverhampton 1 - 0 Slovan Bratislava (UEFA Avrupa Ligi)
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Temsilcimiz Beşiktaş'ın da yer aldığı UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Wolverhampton Wanderers ile Slovan Bratislava karşı karşıya geldi. The Molineux'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Wolves 1-0'lık skorla kazandı.

Wolves, 51. dakikada Ruben Neves ile bir penaltı vuruşundan faydalanamadı. 90+2. dakikada Raul Jimenez, Wolves'a galibiyeti getiren golü attı.

Bu sonucun ardından Wolves, puanını 9'a yükseltti ve gruptan çıkma adına çok büyük bir adım attı. Bratislava ise 4 puanda kaldı.

FACİADAN DÖNÜLDÜ
Mücadelenin 78. dakikasında Raul Jimenez, rövaşata vuruşu yapmak isterken Bratislava'nın savunma oyuncusu Kenan Bajric'in kafasına vurdu. Bajric, bu faul sonrası bayılarak yerde kaldı. Bratisvala kalecisi, Bajric'in dilini dışarıda tutarak bir facianın önüne geçmiş oldu. Bajric'e ilk müdahaleyi sahanın içerisinde yapan sağlık ekipleri, oyuncuyu hastaneye götürdü.

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UEFA Avrupa Ligi , Wolverhampton , Slovan Bratislava
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