Maçlar seyircili oynanacak mı ? Sürpriz iddia

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Gazeteci Candaş Tolga Işık, Haber Global'de yayınlanan Kontra programında maçların seyircili ya da seyircisiz oynanmasına ilişkin konuştu.
ÖNCE LOCALAR
Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle ve Bilim Kurulu üyeleriyle konuştuğunu belirten Işık, yetkililerin ve üyelerin "Biz herhangi bir şekilde maçların seyircili oynanmasını istemiyoruz. Locaları açtık. Oralarda ne olacak diye bakacağız. Genel tabloyu nasıl etkileyeceğine bakacağız. Onu gördükten sonra yeni bir karar verilebilir." dediğini aktardı.
BAKANLAR KURULU'NDA GÖRÜŞÜLECEK
Daha sonra kendisine gelen mesajı paylaşan Işık, şu ifadeleri kullandı:
"Çok önemli bir kaynak 'Salı günü Spor Bakanı yüzde 30 seyircili oynatma konusunu Bakanlar Kurulu gündemine getirecek. Ve yüzde 30 kararı muhtemelen çıkar. Sayın Cumhurbaşkanı da seyircili oynanmasıyla ilgili sürece olumlu bakıyor.' diyor"
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