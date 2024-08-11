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Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit'yen olimpiyatlara veda

Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit'yen olimpiyatlara veda
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Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı kazanmasına yardımcı olan Ekvador'daki rakibi Diego Murgante'ye şükranlarını sundu.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Champ de Mars Arena'da güreşin kadınlar kategorisi 76 kilo repesaj müsabakaları yapıldı.

Yasemin Adar Yiğit, Ekvadorlu Genesis Rosangela Reasco Valdez'e 3-1 yenilerek, oyunlara veda etti.​​​​​​​

Milli güreşçi, çeyrek finalde karşılaştığı Japon Kagami'ye yenilmiş, Kagami'nin adını finale yazdırmasıyla bronz madalya yolunda repesaj maçına çıkmaya hak kazanmıştı.

Etiketler Yasemin Adar Yiğit Milli güreşçi
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