  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Motor Sporları
  4. Formula 1'de erken final! ''Uçan Hollandalı'' 2'nci kez Dünya Şampiyonu

Pistlerin uçan Hollandalısı Max Verstappen 2'nci kez Dünya Şampiyonu

Pistlerin uçan Hollandalısı Max Verstappen 2'nci kez Dünya Şampiyonu

2022 yılının Formula 1 şampiyonu sezon bitmeden şampiyonluğunu ilan eden Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18'inci yarışı olan Japonya Grand Prix'sini kazanan Red Bull pilotu Hollandalı Max Verstappen, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, damalı bayrağı 2. sırada geçmesine rağmen 5 saniye cezası aldı ve yarışı 3. sırada bitirdi. Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez ise Leclerc'in cezası sonrası 2. sırada yer aldı.

ÜST ÜSTE İKİNCİ ŞAMPİYONLUK

Leclerc'in 5 saniye cezası almasının ardından Max Verstappen’in şampiyon olduğu duyuruldu. Verstappen "Şampiyon değilim" açıklaması yapsa da FIA'nın tam puan sistemini uyguladığının ortaya çıkmasının ardından Hollandalı pilot, üst üste 2. şampiyonluğunu resmen ilan etti.

Etiketler Max Verstappen f1 f 1 formula 1 Verstappen redbull
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Prof. Dr. Naci Görür'den güneş tutulması öncesi korkutan büyük deprem uyarısı
Milyonlarca özel sektör çalışanı için maaş promosyonu umudu doğdu
Tarlada tesadüfen tarihi keşif! Tarlasını sürerken buldu hayrete düştü
70 yaşına giren Putin için verilen doğum günü hediyeleri olay oldu
Altın Portakal’da ''kırmızı halı''ya damgasını vuran şıklık yarışı
İstanbul'da alkollü kadın sürücü ortalığı birbirine kattı
AK Parti'den dikkat çeken ''ceza'' hamlesi: Bu suçlar erteleme kapsamından çıkarılacak
MHP'den hayat pahalılığı için dikkat çeken sözler
Çok sayıda ilimiz için sağanak yağış uyarısı
TOKİ'den yeni hamle! 192 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla sıfır faizle satışlar başlıyor