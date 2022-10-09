Pistlerin uçan Hollandalısı Max Verstappen 2'nci kez Dünya Şampiyonu

2022 yılının Formula 1 şampiyonu sezon bitmeden şampiyonluğunu ilan eden Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18'inci yarışı olan Japonya Grand Prix'sini kazanan Red Bull pilotu Hollandalı Max Verstappen, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, damalı bayrağı 2. sırada geçmesine rağmen 5 saniye cezası aldı ve yarışı 3. sırada bitirdi. Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez ise Leclerc'in cezası sonrası 2. sırada yer aldı.

ÜST ÜSTE İKİNCİ ŞAMPİYONLUK

Leclerc'in 5 saniye cezası almasının ardından Max Verstappen’in şampiyon olduğu duyuruldu. Verstappen "Şampiyon değilim" açıklaması yapsa da FIA'nın tam puan sistemini uyguladığının ortaya çıkmasının ardından Hollandalı pilot, üst üste 2. şampiyonluğunu resmen ilan etti.