S Sport Plus’ta bu pazar, süper pazar

Sporda zengin yayın içeriğiyle dünyanın en önemli organizasyonlarını cepten, webten, tabletten ve TV’den izleme fırsatı sunan S Sport Plus; 24 Ekim Pazar günü nefes kesen mücadelelere ev sahipliği yapacak.

Dünyanın en çok izlenen futbol derbilerinden El Clasico, Manchester United – Liverpool, Roma – Napoli, Inter - Juventus karşılaşmalarını ve dünyanın bir numaralı motor yarışları organizasyonu F 1 ABD GP’sini izleyiclere sunan S Sport Plus, adrenalini doruğa çıkaracak.

Sporun her branşından dünyaca ünlü organizasyonları sporseverlerle bir araya getiren S Sport Plus; 24 Ekim Pazar günü dünya futbolunun 4 büyük karşılaması ve Formula 1 canlı yayınıyla sporseverlerle buluşacak.

S Sport Plus’ta Süper Pazar’ın açılışını dünyanın en çok izlenilen derbisi El Clasico yapacak; saat 17:45’te başlayacak olan derbide Barcelona ezeli rakibi Real Madrid’i evinde ağırlayacak. Milyonları ekranlara kilitleyen bir diğer karşılaşma 18:30’da başlayacak, Liverpool Manchester United’a konuk olacak. Hemen ardından Roma - Napoli mücadelesi 18:00’de başlayacak, futbolda gecenin kapanış maçını ise saatler 21:45’i gösterdiğinde Inter - Juventus yapacak. Futbol ziyafetiyle heyecanı doruklara çıkaran gecenin cilasını dünyanın bir numaralı motor yarışları organizasyonu F1 ABD GP’si saat 22:00’da yapacak. Tüm dünyada en çok takip edilen takımların kıyasıya mücadelesi ve yarışçıların adrenalin dolu anları 24 Ekim Pazar günü S Sport Plus’ta canlı yayınlanacak.

Aynı Ekranda 4 Maç Birden

24 Ekim Pazar günü saat 17:45’te başlayan, ardı ardına oynanan maçlar S Sport Plus’ın çoklu ekran teknolojisi ile aynı anda izlenebiliyor. Uygulamanın bu özelliği ile kullanıcılar El Clasico’yu izlerken yeni başlayan Manchester United ve Liverpool karşılaşmasını da aynı anda açabilir ve ardından ilk yarının ortalarında başlayan Roma – Napoli karşılaşmasını takip edebilir. 21:45’te başlayan Inter – Juventus maçı sırasında başlayan F1’i açabilir ve aynı anda iki farklı alanda spor keyfi yaşayabilir. Tüm organizasyonları tek başına izlemek isteyen kullanıcılar uygulamada yer alan tekrar izle özelliğiyle maçları ayrı ayrı izleyebilir ya da kaçırdıkları ana yeniden gidebilir.

İspanya Ligi’nde Sular Durulmuyor

2021/22 sezonuna hızlı başlayan İspanya Ligi’nin en çok takip edilen derbisi El Clasico olsa da sezonda liderlik koltuğunda şu an 20 puanla Real Sociedad oturuyor. Son 5 maçın 3’ünden galip ayrılan Real Madrid toplam 2 beraberlik, 1 malubiyetiyle kazandığı 17 puanla liderliğe koşuyor. İstediği ivmeyi henüz yakalayaman Barcelona ise son 5 maçın yalnızca 2’sini kazanarak 15 puanla 7.sırada yer alıyor. Gelecek sezonda güçlü bir takım kurmak isteyen Barça’nın, Premier Lig’in en iyi orta sahası olarak görülen Leicester City’de forma giyen Belçikalı Youri Tielemans'ı renklerine bağlamaya çalıştığı söyleniyor.

Kariyerinin En İyi Sezonunu Yaşıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3 haftasında oynanan Atletico Madrid – Liverpool karşılaşmasında maçın ismi Mohamed Salah oldu. 8. dakika sahne alan oyuncu takımını öne geçiren ilk golü attı. Sözleşmesi 2023'te bitecek olan ve mukavele yenileme görüşmelerinde kulübünden haftalık 592 bin euro talep eden Mısırlı golcü, 78. dakikada penaltıdan attığı golle gecenin galibini ilan etti. Yıldız oyuncu, bu golleriyle Liverpool tarihinde üst üste 9 maçta gol atan ilk futbolcu olurken, bu sezon 11 maçta 12 gol, 4 asistlik performansıyla göz kamaştırıyor. Yıldız ismin bu haftaki performansı merak ediliyor.

Gözler Yeniden Formula 1’e Çevrildi!



Uzun bir aranın ardından 16. ayağı ile İstanbul’dakilere yarış ziyafeti sunan, S Sport 2’nin şifresiz yayını ve S Sport Plus özel yayını ile izleyiciyle buluşan F1, bu kez ABD Grand Prix’i ile ekranlara geliyor. Yarış, Amerika’da 5.514 kilometrelik Circuit of the Americas pistinde düzenlenecek. Yarışın antrenman turları 22 Ekim 2021 TSİ 19.30 ve 23.00 ile 23 Ekim 2021 13.00'da, sıralama turu 24 Ekim 2021 00.00'da yapılacak. Zorlu yarış ise 24 Ekim 2021 Pazar günü saat 22.00 'da başlayacak. Antrenman turları ve yarış S Sport Plus’tan canlı yayınla izlenebilecek.