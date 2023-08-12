  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Tarkan ve Filenin Sultanları'ndan sürpriz klip

Tarkan ve Filenin Sultanları'ndan sürpriz klip

Tarkan ve Filenin Sultanları'ndan sürpriz klip
Güncelleme:

Tarkan, Trendyol ile iş birliği yapıp Filenin Sultanları ile bir araya gelerek reklam filmi çekti.

Filenin Sultanları’nın elde ettiği şampiyonluk başarısının ardından sponsor Trendyol, Tarkan ve voleybol oyuncuları ile birlikte reklam filmi çekimi gerçekleştirdi. Çekilen reklam filminde Tarkan’ın meşhur şarkısı ‘Öp’e yeni bir uyarlama yapıldı.

Meşhur şarkı "Öp, ‘Ben o şelale maçlara. O hilal bayrağa. Ay yıldızlı formaya. Bak bak doyamadık. Kalplerimiz dört nala, siz çıkınca sahaya. Biz bu büyük sevdaya hep birlikte doyamadık. Hep birlikte Milli Takım" sözleriyle tekrar uyarlandı.

Etiketler tarkan reklam klip Filenin Sultanları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bunaltıcı sıcaklar geri dönüyor... Meteoroloji'den kritik uyarı!
Türkiye'nin tescilli güzeli denizde sevgilisiyle aşka geldi
SGK duyurdu: Yapılandırma affına da af geldi!
Perseid Meteor yağmuru depremi tetikler mi ?
Prof. Dr. Naci Görür İstanbul depremi için tarih verdi
Yenilenen Türkiye'nin en çok sevilen SUV Türkiye'ye geliyor
Malatya art arda depremlerle sarslıdı
Yüzde 100 elektrikli 400 km menzilli SUV Türkiye'de
Pes! Muhalefetin ''mazeret'' listesi ortaya çıktı
Erdoğan 21 AK Partili İl Başkanı'nı görevden aldı