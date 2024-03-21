  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Apple yine davalık oldu

ABD Adalet Bakanlığı'ndan Apple'a dava

ABD Adalet Bakanlığı'ndan Apple'a dava
Güncelleme:

ABD Adalet Bakanlığı ile 16 eyaletin başsavcısı, Apple'ın "rekabete aykırı uygulamaları" nedeniyle New Jersey Bölge Mahkemesine başvurdu.

ABD Adalet Bakanlığı Apple'ın pazar gücünü, tüketiciler, geliştiriciler, içerik oluşturucular, sanatçılar, yayıncılar, küçük işletmelerden ve tüccarlardan daha fazla para kazanmak için kullandığını iddia etti.

Davada dosyasında Apple, geliştiricilere sözleşmeye dayalı kısıtlamalar getirerek ve geliştiricilerin kritik erişimini engelleyerek akıllı telefonlar üzerinde yasa dışı bir tekel kurmakla suçlanırken, Apple'ın davranış tarzındaki her adımın, akıllı telefon tekeli etrafındaki hendeği güçlendirdiği öne sürüldü.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, düzenlediği basın toplantısında, "Apple, akıllı telefon pazarındaki tekel gücünü yalnızca rekabette önde kalarak değil, aynı zamanda federal antitröst yasasını ihlal ederek de korudu. Şirketler kanunları çiğnediği için tüketiciler daha yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalmamalı" ifadelerini kullandı.

Apple'ın hem tüketicilere hem de geliştiricilere zarar veren dışlayıcı, rekabet karşıtı davranışlara dayanan bir strateji kullandığını iddia eden Garland, Apple'ın yarattığı engellerle hem kullanıcıların hem de geliştiricilerin Apple ekosisteminin dışına çıkmasını son derece zor ve pahalı hale getirdiğini vurguladı.

Dava haberi sonrasında Apple hisseleri yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti.

 

Etiketler abd apple ABD Adalet Bakanlığı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu açıklandı Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu açıklandı Antalya'da yerel seçim cinayeti: Mermi karnını delip geçip, kardeşini vurdu Antalya'da yerel seçim cinayeti: Mermi karnını delip geçip, kardeşini vurdu Aziz Yıldırım'dan AK Parti'nin Trabzon adayına rest: ''FETÖ'den medet umanlar...'' Aziz Yıldırım'dan AK Parti'nin Trabzon adayına rest: ''FETÖ'den medet umanlar...'' Yer: Ankara... 100 milyon dolarlık vurgun! ''Evimi sattım, kiracı oldum'' Yer: Ankara... 100 milyon dolarlık vurgun! ''Evimi sattım, kiracı oldum'' Faiz kararı sonrası Dolar, Euro ve altında son durum Faiz kararı sonrası Dolar, Euro ve altında son durum Marmara için alarm çanları yeniden çalmaya başladı Marmara için alarm çanları yeniden çalmaya başladı Balıkesir'de deprem! Çevre iller de sallandı Balıkesir'de deprem! Çevre iller de sallandı Tekneler alev aldı; ortalık cehenneme döndü! Tekneler alev aldı; ortalık cehenneme döndü! Türkiye'nin en yalnız insanı yaşadığı mağarada öldü Türkiye'nin en yalnız insanı yaşadığı mağarada öldü Nevruz'u da rezil ettiler: 166 gözaltı var Nevruz'u da rezil ettiler: 166 gözaltı var