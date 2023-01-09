Apple, en ucuz iPhone'un üstünü çizdi

Dünya teknoloji devi Apple, "en ucuz iPhone" olarak bilinen iPhone SE modelini artık geliştirmeyeceğini açıkladı.

Apple ile ilgili isabetli öngörüleri ve analizleri ile bilinen Ming Chi-Kuo’ya göre Apple, yeni bir iPhone SE geliştirmeyi iptal etti. Popüler analiste göre şirket kısa süre önce tedarikçilere 2024’te dördüncü nesil SE modelini piyasaya sürmeyeceğini söyledi. Kuo, 5G’yi, şirketin iPhone 16 ve ötesine daha geniş bir şekilde yaymadan önce SE’deki çipi test etmeyi planladığını belirtti.

Kuo, ayrıca Apple’ın 2024’e kadar Qualcomm kullanmaya devam etme olasılığının yüksek olduğunu da öne sürüyor. Kuo, Apple’ın neden dördüncü nesil iPhone SE’yi rafa kaldırdığını veya kendi 5G çipinin performansının bu kararla ilgili olup olmadığına dair ise herhangi bir şey söylemedi.

Apple, yıllardır Qualcomm’a olan bağımlılığını azaltmaya çalıştı. 2019’da ikili, şiddetli patent davasını sona erdirdi ve kablosuz çip tedarik anlaşması imzaladı. Ancak daha sonra Apple, Intel’in mobil modem işinin çoğunu satın aldı. Ardından, 2020’nin sonunda şirket kendi hücresel yonga seti üzerinde çalıştığını açıkladı.