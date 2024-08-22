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Apple'dan yüzde 100'lük zam kararı

Apple'dan yüzde 100'lük zam kararı
Güncelleme:

Apple, iCloud abonelik ücretlerine yüzde 100 oranında zam yaptı. İşte yeni abonelik ücretleri....

Apple, iCloud aboneliklerine zam yaptı.

iCloud'a kayıt olduğunuzda otomatik olarak 5 GB ücretsiz saklama alanı veriliyor. Eğer daha fazla saklama alanına ihtiyacınız varsa iCloud+ aboneliğiyle size uygun paketi seçerek saklama alanınızı yükseltebiliyorsunuz.

Sakalama alanı yükseltmek için ödenen aylık ücretlere yüzde 100 zam gelerek ciddi oranda bir fiyat artışı oldu.

iCLOUD FİYATI NE KADAR OLDU? 

İşte iCloud aboneliklerinin zamdan önce ve sonraki fiyatlandırmaları

ESKİ FİYAT: 

50 GB: 12,99 TL
200 GB: 39.99 TL
2 TB: 129.99 TL
6TB: 899.99 TL
12TB: 1.799,99 TL

YENİ FİYAT

50 GB: 24,99 TL
200 GB: 79,99 TL
2 TB: 249,99 TL
6 TB: 1.299,99 TL
12 TB: 2.499,99 TL

Etiketler apple iCloud abone
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