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  3. 06 Şubat 2018 12:55

Bakan Arslan'ı kızdıran robot

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın konuşması sırasında sözünü sık sık kesen robotun başına bakın neler geldi...

Bakan Arslan'ı kızdıran robot
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Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun düzenlediği Güvenli İnternet Günü programında robot krizi yaşandı.

Programı sunan robot, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın konuşması sırasında sık sık araya girince Arslan, “Robotun kafası karıştı. Robotu kim kontrol ediyorsa gereğini yapın lütfen” dedi.

Hürriyet’in haberine göre, bunun üzerine robot uzaktan kontrol edilerek sahneden uzaklaştırıldı. Programı takip eden Anayurt gazetesi muhabiri Mert Kaplan, robota format atıldığını yazdı.

“GEREĞİNİ YAPIN”

Arslan sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

“Ulaştırma Bakanı Arslan, Güvenli İnternet Günü programındaki konuşması sırasında programı sunan robotun sık sık sözünü kesmesi üzerine sinirlenince ‘Robotu kim kontrol ediyorsa onun gereğini yapın lütfen’ diyerek konuşmasına devam etti.

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ahmet arslan , robot , ulaştırma bakanı
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