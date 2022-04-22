  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Bu NFT'yi satın alan gerçeğine de sahip olacak

Bu NFT'yi satın alan gerçeğine de sahip olacak

Bu NFT'yi satın alan gerçeğine de sahip olacak

Metaverse yat şirketi Cyber Yachts, dünyanın en pahalı NFT’sini duyurdu. NFT’ye sahip olan kişi gerçek bir yata da sahip olacak.

Dünyanın ilk metaverse yat şirketi Cyber Yachts, dünyanın en pahalı NFT’si olarak bir mega yat NFT’si ni satışa çıkartacağını duyurdu. NFT’nin fiyatı ise 400 milyon Dolar olarak belirlendi. NFT’ye ek olarak, dünyanın lüks yat gemi tasarımcılarından birisi olan Lukasz Opalinski tarafından inşa edilecek.

Aynı zamanda NFT’ye sahip olan kişi tasarıma dayalı, gerçek dünyada tamamen inşa edilmiş 120 metre uzunluğundaki mega yata da sahip olacak. NFT’yi almak isteyenler çeşitli kripto paralar sayesinde NFT’yi satın alabilecek.

Kripto pazarındaki NFT'ler için Türkçe isim bulunduKripto pazarındaki NFT'ler için Türkçe isim bulunduGüncel

 

İHA

Etiketler nft yat metaverse
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
SGK’nın binaları ve arsaları da satılıyor!
Akılalmaz taktik! Ayakkabı koklayan hırsız sebebini açıkladı
Bakan Soylu 2023'te oy kullanacak Suriyeli seçmen sayısını açıkladı
AK Parti'den yine ''U'' dönüşü! İftarda emeklilere ve işçilere zam müjdesi
İstanbul'da liseli kızlar ortalığı savaş alanına çevirdi
Kripto parada en çok kazanan ülkeler sıralamasında Türkiye sürprizi
Songül Karlı'dan taciz itirafı: ''Arkamda duran adam...''
AK Parti ''devlet desteği''nde çığır açtı: Tepki yağıyor!
Kuyumcular altın tahminlerini açıkladı
Saatler öncesinden sıraya girdiler! Hırka-i Şerif'te 2 yıllık hasret son buldu