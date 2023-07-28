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Çabuk çakıldı: Threads’ın kullanıcı sayısı düştü

Çabuk çakıldı: Threads’ın kullanıcı sayısı düştü
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ABD’li Teknoloji şirketi Meta’nın sahibi Mark Zuckerberg, kullanıma sunduğu Threads’ın kullanıcı sayısında düşüş yaşandığını açıkladı.

Dünyaca ünlü sosyal medya platformu eski adıyla Twitter’a rakip olarak 6 Temmuz’da kullanıma sunulan Threads’ın kullanıcı sayısında düşüş yaşanıyor. ABD’li teknoloji şirketi Meta’nın sahibi Mark Zuckerberg, Threads’ın etkileşim oranında düşüş yaşandığını kabul ederek, "Eğer 100 milyondan fazla kullanıcı sayısına sahipseniz fikir olarak hepsinin ya da yarısının orada kalması iyi olurdu. Biz henüz o aşamada değiliz” dedi.
Zuckerberg ayrıca Threads’a yeni güncellemelerin geleceğini ifade ederek uygulamanın arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçekliğe uygun olarak geliştirileceğini vurguladı.

İLK GÜNDE 100 MİLYON KULLANICIYA ULAŞTI

Popüler sosyal medya sitesi Twitter’a rakip olduğu vurgulanan Threads’a ilk 5 günde 100 milyon kişi üye olmuş, bu sayı sosyal medya platformları için rekor kabul edilmişti. Eleştirmenler ise Threads’ın kullanıcı sayısında düşüş yaşanmasının ana nedeni Threads’daki özelliklerin diğer sosyal medya sitelerine göre eksik kalması olarak görülüyor. Threads’da henüz gönderi arama, gönderi düzenleme, etiket ve direkt mesajlaşma gibi özellikler bulunmuyor.

Etiketler Threads zirve kullanıcı
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